В качестве рабочей силы Латвии нельзя принимать представителей тех государств, которые поддерживают терроризм, вовлечены в организованную преступность или противодействуют демократии, заявил агенству LETA глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство").

В то же время политик пояснил, что решение вопросов о привлечении рабочей силы — это ответственность исполнительной власти или правительства.

В Европе мы можем увидеть, представители каких стран мира поддерживают терроризм, все активнее участвуют в организованной преступности или выступают против демократии, заявил глава парламентской комиссии, подчеркнув, что он выступает против того, чтобы гражданам соответствующих государств были предоставлена ​​возможность работать в Латвии.

Если по призыву предпринимательских организаций из-за нехватки работников дополнительная рабочая сила привлекается, то необходимо внимательно смотреть, представителям каких стран разрешать, а каким не разрешать работать в Латвии, подчеркнул Латковскис. Глава Комиссии по нацбезопасности пояснил, что в этом вопросе необходимо сбалансировать потребности народного хозяйства и безопасности.

Поэтому политик считает, что и исполнительная власть, и предприниматели должны приложить усилия, чтобы Латвия не столкнулась с теми проблемами, которые наблюдаются сейчас в ряде западных стран, где большой поток иммиграции привел к проблемам с безопасностью.

Также необходимо строго следить за тем, чтобы люди, отвечающие требованиям безопасности, приезжали непосредственно для выполнения конкретной работы, отметил политик правящего "Нового Единства".

Отвечая на вопрос о договоренностий коалиционных партий Германии двигаться к каким-то ограничениям миграции, Латковскис приветствует такую ​​позицию, поскольку любые решения о сокращении экономической иммиграции ЕС следует оценивать положительно. Если некоторые страны ЕС рады принимать людей, приехавших к ним по финансовым причинам, то государствам-членам, имеющим внешнюю границу ЕС, сложно бороться с потоком этих людей, заявил глава Комиссии Сейма по национальной безопасности.

Латковскис, отвечая на вопрос о планах правительства привлекать рабочую силу, критически оценил то, что еще до вторжения России в Украину из-за возражений Национального объединения не была использована очень хорошая возможность привлечения рабочей силы из Украины.

Как уже сообщалось, партии, входящие в правящую коалицию Германии — социал-демократы, "зеленые" и Партия свободных демократов — опубликовали в октябре совместное заявление в СМИ, в котором подчеркивалось единство партий в миграционной политике, включая, по всей видимости, ограничение количества принятых иммигрантов.

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