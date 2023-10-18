Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что бомбардировки больниц и невинных мирных жителей “прискорбны, неприемлемы и противоречат международному праву”.
"Необходимо выяснить все факты и [определить] ответственность", - призвал латвийский политик и выразил соболезнования близким погибших в Газе.
"Необходимо провести тщательное расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности", — повторил за президентов министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, подчеркнув, что “все жизни мирных жителей должны быть защищены”.
Уже сообщалось, что Министерство здравоохранения Газы заявило о 600 погибших от воздушного удара по больнице накануне, 16 октября. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил удар по больнице и заявил о сотнях погибших и раненых. Израиль и Палестина в ударе по больнице обвиняют друг друга.
В мусульманских странах Ближнего Востока и Северной Африки после ракетного удара по больнице в Газе начались акции протеста.