Латвийские политики призывают провести тщательное расследование, чтобы выяснить, как выпущенная ракета попала во вторник в больницу в Секторе Газа, где погибли около 200 человек. Об этом сообщает агентство LETA.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что бомбардировки больниц и невинных мирных жителей “прискорбны, неприемлемы и противоречат международному праву”.

"Необходимо выяснить все факты и [определить] ответственность", - призвал латвийский политик и выразил соболезнования близким погибших в Газе.

"Необходимо провести тщательное расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности", — повторил за президентов министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, подчеркнув, что “все жизни мирных жителей должны быть защищены”.

Уже сообщалось, что Министерство здравоохранения Газы заявило о 600 погибших от воздушного удара по больнице накануне, 16 октября. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил удар по больнице и заявил о сотнях погибших и раненых. Израиль и Палестина в ударе по больнице обвиняют друг друга.

В мусульманских странах Ближнего Востока и Северной Африки после ракетного удара по больнице в Газе начались акции протеста.

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