Общество "Приют "Безопасный дом" (Patvērums "Droša māja") в этом году провело реабилитацию 13 человек, побывавших в рабстве, сообщила агентству LETA представитель общества Илзе Кикере.

18 октября отмечается европейский день борьбы с торговлей людьми, и общество выпустило видео, которое должно привлечь внимание к проблеме трудового рабства. Видеоклип сняли с привлечением инфлюенсера Барбары Дзелме (настоящее имя — Анна Марта Далдере). Вместе с представителями общества она посетила несколько латвийских школ, чтобы поговорить о торговле людьми.

В начале недели общество организовала также акцию-перформанс на Центральном рынке. Добровольцы могли почувствовать себя в роли жертв эксплуатации: их переодели в рабочих и посадили в клетку, символизирующую маленькую комнату с плохими условиями, в которой могут оказаться жертвы торговли людьми. Прохожих спрашивали, что, по их мнению, там происходит — и не все смогли дать верные ответы.

В этом году в приюте прошли реабилитации 13 жертв торговли людьми. Девять из них побывали в трудовом рабстве, трое — в сексуальном, еще один стал жертвой фиктивного брака. Пятеро пострадавших — женщины, восемь — мужчины. Перевес в сторону мужчин наблюдается в последние годы, потому что в Латвию приезжают мигранты в поисках работы. Часто они приезжают и обнаруживают, что заманившие их сюда работодатели обещали совсем другое. Лишь немногие из них обращаются за помощью.

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