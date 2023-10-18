В среду, 18 октября, Рижская дума поддержала демонтаж бюста академика Мстислава Келдыша.

Рижский совет памятников поддержал предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому, "трехкратному герою социалистического труда СССР" Келдышу, который находится на берегу Рижского канала.

Депутаты Рижской думы поручили Рижскому агентству памятников перевезти бюст на склад организации на улице Вароню 13.

Как указано на сайте Рижского агентства памятников, Келдышу было присвоено звание героя социалистического труда за особые заслуги в развитии науки и техники, создании и успешном запуске первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток". Указом Президиума Верховного совета СССР от 17 июня 1961 года он был награжден второй золотой медалью "Серп и молот".

К правой стороне постамента когда-то были прикреплены бронзовые отливки наград Келдыша. Они исчезли в девяностых годах прошлого века.

Между тем, историк Центра общественной памяти Дидзис Шенбергс пояснил Латвийскому телевидению, что тремя величайшими достижениями Келдыша в военном комплексе СССР были работы над ядерным оружием. Работа над баллистической ракетой "Семерка" и работа над крылатыми ракетами.

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