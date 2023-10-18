Премьер-министр Эвика Силиня в четверг, 19 октября, посетит восточную границу Латвии, чтобы ознакомиться с ходом строительства заграждения и защитных элементов и дальнейшими планами по укреплению границы, а также с работой Государственной пограничной охраны в условиях усиленного режима охраны границы.

В ответ на проводимую Беларусью гибридную операцию латвийские пограничники работают в усиленном режиме, ежедневно предотвращая до нескольких сотен попыток незаконного пересечения внешней границы Латвии и ЕС.

Премьер-министра будут сопровождать начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс, министр финансов Арвилс Ашераденс и государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

Как сообщалось, декларация Кабинета министров предусматривает, что строительство заграждения на границе с Беларусью и Россией должно быть завершено к концу 2024 года. 10 октября правительство решило ускорить темпы строительства, утвердив специальную правовую базу для строительства инфраструктуры на внешней границе.

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