В четверг, 19 октября, в Латвии приступила к работе третья команда ESTPOL8 Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, ее задача — помочь сдерживать нелегальную миграцию на границе Латвии и Беларуси.

Эстония направила в Латвию третью ротацию ESTPOL8, чтобы поддержать службу погранохраны Латвии в сдерживании незаконной миграции. Подразделение состоит из 12 человек, а возглавляет группу руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Идаской префектуры Никита Головин. В задачи третьей ротации входит участие в наземном патрулировании на границе Латвии, наблюдение с помощью дронов и мониторинг ситуации. Командировка продлится две недели.

По словам руководителя отдела пограничной охраны Вейко Коммусаара, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии продолжит оказывать помощь южным соседям, поскольку погранохрана Латвии попросила продлить оказание помощи на латвийско-белорусской границе.

"Первые две ротации ESTPOL8 в течение месяца очень хорошо справились со своей работой. К сожалению, видно, что миграционное давление из Беларуси в направлении Латвии продолжается, поэтому Департамент полиции и пограничной охраны решил поддержать коллег из Латвии в сдерживании незаконной миграции третьим подразделением полиции. В этой сложной ситуации в сфере безопасности надо сотрудничать с соседями и поддерживать друг друга", — сказал Коммусаар.

Руководитель третьей ротации ESTPOL8 Никита Головин считает, что оказание помощи Латвии даст команде хороший опыт.

"Первые две ротации четыре недели подряд поддерживали латвийских пограничников на границе Латвии и Беларуси. Приступившее сегодня к работе третье подразделение продолжит, как и предыдущие команды, борьбу с незаконной миграцией в Европейский союз. У уверен, что наше подразделение получит ценный опыт совместной работы с международными партнерами при сдерживании массовой миграции", — заявил Головин.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии отправил в Латвию три команды ESTPOL8, которые оказывают помощь с 20 сентября. Ранее Эстония оказывала помощь Литве в сдерживании миграционного давления из Беларуси в 2021 году при участии команд ESTPOL5 и в 2023 году — отправкой полицейского подразделения ESTPOL7 в связи с прохождением саммита НАТО.

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