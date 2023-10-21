Самые длинные очереди в стране — на хирургические услуги в дневном стационаре центра офтальмологии и судебную психиатрическую и психологическую экспертизы, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения (NVD).

Согласно данным на 1 сентября 2023 года, среднее время ожидания в очереди на хирургические услуги в дневном стационаре центра офтальмологии составляет 239 дней, а на судебнуюпсихиатрическую и психологическую экспертизы — 147 дней. Также велики очереди на реабилитацию в дневном стационаре для взрослых и детей — 145 дней. В очередях на лечение в дневном стационаре для пациентов с хронической болью, нейроэлектрофизиологические функциональные обследования и ядерный магнитный резонанс придется ждать 141, 138 и 132 дня соответственно.

В свою очередь, время ожидания в очереди на самые популярные обследования ниже. Например, среднее время ожидания в очереди к эндокринологу составляет 109 дней, на УЗИ — 88 дней. В очереди к кардиологу придется ждать 77 дней, а на компьютерную томографию — 55 дней.

Среднее время в очереди к хирургу составляет 45 дней, к гинекологу — 41 день, а к психиатру — 38 дней. В свою очередь, чтобы попасть на лучевую терапию, к онкологу, на радиотерапию в дневном стационаре или химиотерапию и гематологию в среднем придется ждать около месяца — 37, 35, 30 и 28 дней соответственно.

Самые маленькие очереди — к педиатру, где среднее время ожидания составляет 12 дней. Между тем, среднее время ожидания приема спортивного врача составляет 11 дней. В очереди на рентген придется ждать девять дней, а на электрокардиограмму — шесть дней. рентгена — девять, электрокардиограммы — шесть.

Увеличение времени ожидания можно объяснить как увеличением потока пациентов после пандемии Covid-19, когда спрос значительно снизился, так и другими причинами, например, доступностью человеческих ресурсов — спецификой и редкостью некоторых медицинских специальностей, что ограничивает предоставление услуги, а также объемом финансирования, который не покрывает спрос.

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