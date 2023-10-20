На должность председателя правления оператора латвийской системы передачи АО Augstsprieguma tīkls (AST) назначен государственный контролер Роланд Ирклис, говорится в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.

К работе на посту председателя правления Ирклис приступит 7 декабря 2023 года.

На предприятии сообщили, что в ходе отборочного конкурса Ирклис продемонстрировал углубленное понимание энергетического сектора и его проблемных вопросов в Латвии, а также во всем регионе.

С 28 января 2021 года Ирклис является государственным контролером, а ранее он был председателем, а также членом совета Комиссии по регулированию общественных услуг. Дополнительно Ирклис работал в Европейском агентстве по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) и Совете европейских энергетических регуляторов (CEER), а также Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В компании отметили, что о назначении члена правления AST по юридическим вопросам и вопросам соответствия будет принято отдельное решение.

Ранее сообщалось, что открытый конкурс на должности председателя правления и члена правления AST был объявлен в мае этого года. На конкурс поступило 53 заявки, 26 из которых были поданы на пост председателя правления, а 27 — на позицию члена правления.

До назначения нового председателя правления обязанности председателя правления AST исполняет член правления AST Имант Звиедрис.

Ранее сообщалось, что оборот концерна AST за первые шесть месяцев 2023 года сократился на 11,6% и составил 105,117 млн евро, также концерн получил прибыль в размере 8,409 млн, в отличие от убытков за аналогичный период прошлого года.

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