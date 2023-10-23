С вечера воскресенья до 8 часов утра понедельника количество осадков в Даугавпилсе составило 47 миллиметров, или 82% октябрьской нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сильные дожди прошли и в других регионах Латгале и Селии, в том числе в Резекне выпало 25 мм осадков.

В понедельник утром дождь в этих регионах продолжается, но в течение дня осадки уменьшатся. На западе и севере Латвии местами идет небольшой дождь.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram