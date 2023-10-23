Из-за работ по обновлению дорожного покрытия с 17 часов 25 октября до 18 часов 27 октября будет закрыт для движения транспортных средств железнодорожный переезд на улице Тилта в Саркандаугаве, сообщили в Рижской думе.

Лица, ответственные за проведение работ, должны обеспечить объездные пути и установить соответствующие дорожные знаки, обеспечить движение оперативного транспорта и общественного транспорта в указанном районе и разместить на остановках информацию об изменениях в маршрутах.

Будут изменения в маршрутах 2-го, 11-го и 24-го автобусов

С 17 часов 25 октября до 18 часов 27 октября из-за ремонта железнодорожного переезда в Саркандаугаве будут изменения в движении автобусов номер 2, 11 и 24.

Автобусные маршруты 2 и 24 будут разделены на две части — от улицы Абренес до кольца 3-го троллейбуса Sarkandaugava и от проспекта Межа до Вецмилгрависа и Мангальсалы. Пассажирам придется пересаживаться между частями маршрута, переходя через переезд пешком.

По направлению от улицы Абренес автобусы 2 и 24 будут курсировать по маршруту до улицы Тилта, далее по улице Тилта до кольца 3-го троллейбуса Sarkandaugava и затем обратно по маршруту до улицы Абренес.

По направлению из Вецмилгрависа и Мангальсалы автобусы 2 и 24 будут курсировать по маршруту до проспекта Межа, далее по проспекту Межа до конечной остановки 48-го автобуса Sarkandaugava и затем по маршруту до Вецмилгрависа и Мангальсалы.

Фото: Rīgas satiksme

11-й автобусный маршрут будет направлен в объезд — через новый путепровод Даудерсалас, минуя остановки Viestura prospekts 97, Muzejs Dauderi, Viestura prospekts, Meža prospekts, Sarkandaugava (по направлению к центру). Пассажирам, желающим добраться до этих остановок из Сужи и Яунциемса или из центра нужно будет пересаживаться на автобусы номер 2 или 24.

По направлению от улицы Абренес автобус будет следовать по маршруту до улицы Тилта, где остановится на конечной остановке 3-го троллейбуса Sarkandaugavas stacija и развернется, чтобы ехать обратно, не останавливаясь на остановке Sarkandaugava, а дальше по направлению к центру поедет по ул. Тилта, ул. Твайка, путепроводу Даудерсалас, проспекту Виестура и далее по маршруту. Чтобы добраться до необслуживаемых остановок на проспекте Виестура — Viestura prospekts, Muzejs Dauderi un Viestura prospekts 97 — пассажирам придется выйти на остановке Sarkandaugavas stacija, пешком перейти через переезд и далее пересесть на автобусы 2 или 24. Чтобы добраться до этих остановок с пересадкой, пассажиры из центра города могут воспользоваться 3-м троллейбусом.

По направлению от кладбища Яунциема и Сужи автобус будет следовать по маршруту до проспекта Виестура, далее по проспекту Виестура, путепроводу Даудерсалас, улице Твайка, улице Дунтес и далее по маршруту. Чтобы добраться до необслуживаемых остановок Viestura prospekts 97, Muzejs Dauderi, Viestura prospekts, Meža prospekts, Sarkandaugava, пассажирам нужно будет пересесть на автобусы 2, 24 или 58.

Фото: Rīgas satiksme

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