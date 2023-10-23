Более половины, или 64,3% жителей Латвии в возрасте от 18 до 69 лет считают своим родным языком латышский язык, свидетельствуют данные исследования "Образование взрослых", проведенного Центральным статистическим управлением в 2022 году.

Самыми распространенными родными языками в Латвии являются латышский и русский: 64,3% населения называют своим родным языком латышский, а 37,7% — русский. Украинский является родным языком для 1,7%, а латгальский — для 1,3% населения Латвии. Латгальский считают родным языком 8,4% жителей Латгалии.

Большинство или 62,0% населения общаются дома на латышском языке, а примерно треть (34,6%) говорят на русском языке. 1,2% населения Латвии и 8,8% населения Латгалии общаются дома на латгальском языке. Другие языки в Латвии не так распространены — на каком-то другом языке дома говорят лишь 2,2% населения.

В опросе участвовали 8764 человек. Выборка для опроса делалась с использованием математических методов, что обеспечило репрезентативность мужчин и женщин, представителей разных возрастных групп и регионов. В административных данных информация о родном языке или языке, используемом дома, отсутствует, а собирать ее в ходе традиционной переписи было бы несоразмерно дорого.

Понятие "родной язык" означает язык, который человек освоил дома в детстве и по-прежнему понимает его на момент опроса. Родных языков может быть несколько (язык матери и язык отца) — в этом случае у человека больше одного родного языка.

Язык, используемый дома — этот тот язык, на котором говорили члены семьи у себя дома на момент опроса. Респонденты могли указать только один язык, на котором они говорят дома.

Vairums jeb 62,0 % iedzīvotāju (18 līdz 69 gadi) mājās sazinās latviešu valodā, bet aptuveni trešā daļa (34,6 %) — krievu valodā. pic.twitter.com/gHJIwKwVAG — Latvijas statistika (@CSP_Latvija) October 23, 2023





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