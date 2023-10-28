Более 40% учащихся сталкиваются с систематическим буллингом в латвийских школах, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Рижским университетом Страдиньша по заказу Государственной канцелярии.

Согласно результатам исследования, большое количество детей сталкивается с насмешками по поводу тела и издевательств сексуального характера, при этом только половина учащихся отметила, что учителя выступают против буллинга. Около одной пятой школьников считают, что учителя в большинстве своем не способны повлиять на такие ситуации, поэтому полученные в ходе исследования результаты демонстрируют необходимость системного подхода к борьбе с буллингом в латвийских школах.

Данные по 127 участвовавшим в исследовании школам показали, что 40,2% учащихся сталкивались с издевательствами по крайней мере один раз за несколько месяцев. 36,4% школьников сталкивались с неприятными замечаниями по поводу своего тела и обзывательствами сексуального характера. 34% респондентов признались, что и сами по крайней мере один раз за последние несколько месяцев обижали других детей. Распространен среди школьников и буллинг в цифровой среде — 21,8% становились его жертвами, при этом дети, которые уже сталкиваются с обычным буллингом в школе, с большей вероятностью становятся и жертвами кибербуллинга.

Показатели распространенности буллинга зависят от возраста детей, при этом в большей степени он распространен среди мальчиков и младших школьников. Наиболее высокий уровень издевательств и по числу жертв, и по числу обидчиков наблюдается среди учащихся 2-х классов, где почти треть школьников стали жертвами буллинга, а около пятой части сами обижали других. Самые низкие показатели издевательств наблюдаются среди девятиклассников.

В настоящее время в более чем 60 школах Латвии уже действует программа предотвращения буллинга KiVa, и, как отмечают исследователи, она является важным шагом для уменьшения проявлений буллинга и формирования безопасной, уважительной и благоприятной среды в школах. Методика программы предусматривает работу с учащимися 1-9-х классов, но особое внимание уделяется учащимся 1-х, 4-х и 7-х классов, где важность уважительных отношений объясняется в ходе групповых дискуссий, выполнения заданий и в видеороликах.

Исследование проводилась в Латвии впервые и показало, что буллинг в школах по-прежнему является актуальной проблемой и требует системного подхода. В исследовании использовалась специально разработанная методика Университета Турку (Финляндия) по профилактике буллинга и раннему вмешательству.

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