16 октября Административный окружной суд признал решение Совета по конкуренции (СК) "О выявлении нарушений, наложении правового обязательства и штрафа" незаконным и отменил наложенный на Rīgas satiksme штраф в размере 2,2 миллиона евро, сообщили агентству LETA в суде.

9 мая 2018 года Административный окружной суд удовлетворил заявление Rīgas satiksme и Rīgas mikroautobusu satiksme, отменив решение СК от 27 февраля 2017 года, которым муниципальному предприятию был назначен штраф в размере 2,2 миллиона евро.

В ходе кассационного производства департамент административных дел Верховного суда отменил решение окружного суда и направил дело на новое рассмотрение в Административный окружной суд.

Решением от 16 октября 2023 года решение КС о штрафе было снова отменено.

СК оштрафовал оба предприятия за ограничение конкуренции через согласование тарифов — тариф на проезд в Rīgas mikroautobusu satiksme не мог быть ниже тарифа Rīgas satiksme.

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