Со вторника, 24 октября, у аэропорта "Рига" изменится организация дорожного движение и переносится остановка автобуса 22 маршрута — теперь она будет находиться у здания аэропорта на парковке P1 между выходами E и C.

Как сообщают представители Ассоциации строителей B.S.L. Infra, организация движения меняется из-за строительства железнодорожного вокзала и путей Rail Baltica. Дорога из аэропорта в сторону Риги будет идти прямо по недавно построенной дороге L2. Тем временем по пути в аэропорт водители должны будут повернуть направо на перекрестке, следуя дорожным знакам и объезжая определенный участок дороги по улицам Зиемелю, Торню и Музею. На перекрестке прямое движение будет запрещено из-за нанесения верхнего слоя проезжей части.

Кроме того, строители указывают, что после того, как будет проложено верхнее покрытие дороги L1, движение будет организовано по кругу на новых дорогах. Водители в аэропорт после регулируемого перекрестка смогут ехать по диагонали по новой дороге в сторону аэропорта, но от нее, в сторону Риги, по указанной выше новой дороге L2.

Также ведется расширение парковки P1 и строительство новой парковки P5 между улицей Бирою и заправочной станцией Viada. Строительство новой парковки для P5 планируется завершить в следующем году.

В свою очередь остановка и полоса движения 22 автобуса будут перенесены с прежнего места и должным образом отделены от остальной части парковки и обозначены дорожными знаками. Въезд на эту полосу будет разрешен только автобусам 22 маршрута.

Как отмечают представители аэропорта, благодаря новому расположению пассажирам больше не придется пересекать парковку P1, чтобы добраться до остановки.

Для маршрутных автобусов и автобусов международного движения будет предусмотрен третий барьер для въезда на парковку P1.

Все остальные водители по-прежнему смогут въехать на территорию парковки через первый и второй барьер, получив въездной талон.

Остановка автобуса 22 маршрута будет располагаться на новом месте до тех пор, пока не начнется строительство нового терминала аэропорта на территории нынешней парковки P1.

Представители аэропорта также указывают, что автоматы по продаже билетов на общественный транспорт будут перемещены под навес терминала к новой остановке и рядом с выходом из зала вылета E. Билеты также можно будет приобрести в центре для посетителей аэропорта в зале вылета E, в киосках торговой сети "Нарвесен" и у водителя автобуса.

Фото: Пресс-фото

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