Предложение Европейской комиссии (ЕК) предусматривает существенное сокращение вылова нескольких видов рыб, в том числе сокращение вылова салаки в Балтийском море на 60% по сравнению с 2023 годом. Министр земледелия еще надеется на компромисс, поскольку ряд стран не согласны с таким предложением. Об этом сообщает LSM.lv.

Не так давно предприятие Verģi ездило в Палангу, где с помощью протеста пыталось привлечь внимание еврокомиссара. Переговоров удалось добиться, но предложения комиссии не изменились. ЕК предлагает сократить вылов салаки в Балтийском море на 60%, а в заливе — на 20%.

Непонятно, почему нужно так существенно ограничивать салаки и балтийской кильки. "Салака, балтийская килька размножаются относительно быстро. Мы надеемся на то, что в будущем возможности вылова увеличатся", — заявил член правления Verģi Иварс Янекс.

В свою очередь, министр земледелия Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) считает, что есть надежда на то, что на заседании Совета министров рыбного хозяйства ЕС будет достигнут компромисс.

"Я не могу говорить об этом результате в ходе неформального разговора. Но страны Балтии договорились о компромиссе. У государств Балтийского моря будет единое видение того, как мы идем", — заявил Краузе.

Латвийская ассоциация рыбопроизводителей оценила, что хорошим компромиссом будет половина из предложенного ЕК сокращения. В свою очередь, если соглашение не будет достигнуто, в следующем году убытки могут составить около семи миллионов евро.

"Чисто с точки зрения рыболовства мы еще не подсчитали, какие убытки понесут рыбоводы, которые используют кильку и салаку в качестве сырья для производства консервов и замороженных продуктов", — заявил председатель правления Латвийской ассоциации рыбопроизводителей Виестурс Улис.

В отрасли также обратили внимание на то, что предложение Еврокомиссии жестче предложения ученых. При этом предприниматели не заметили снижения численности этих видов рыб на вылове.

Министр представит совету еще один аргумент: "Россия, заключившая международные соглашения, практически игнорирует этот процесс. И я бы сказал, что они рыбачат столько, сколько хотят и как сами это определяют".

Кроме того, сокращение объема улова создаст препятствия для реализации европейских проектов, отметили в ассоциации рыбопроизводителей. На данный момент реализуется проект стоимостью четыре миллиона евро, в котором также определены ограничения на рыбную ловлю.

По оценкам министерства, заседание совета, скорее всего, продлится до ночи, а решение Еврокомиссии станет известно только утром во вторник 24 октября.

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