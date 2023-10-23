Он признал, что геополитика сейчас настолько хрупкая, что трудно сказать, что ждет Латвию. Однако Служба государственной безопасности отлично со всем справляется, регулярно следя за ситуацией после конфликта в Израиле. Поэтому Латвия находится в безопасности по сравнению с теми странами Европы, где проходят агрессивные демонстрации.
Говоря о потоке мигрантов, Козловскис подчеркнул, что поток беженцев в любом случае представляет собой риск, а работать с третьими странами достаточно сложно. По его оценке, самый большой риск для Латвии — это граница с Беларусью, но даже в этом случае циркуляция мигрантов не такая большая, как в Европе.
В то же время Козловскис считает, что процедуру оценки просителей убежища следует ускорить. На данный момент она длится шесть месяцев, и есть планы это изменить, чтобы людям не приходилось долго находиться в стране убежища.
Он также сообщил, что на данный момент 3500 граждан России получили письма с призывом покинуть Латвию. Эти люди обратились в Управление по делам гражданства и миграции с объяснениями, почему они не отреагировали ранее. Каждый случай оценивается индивидуально, но Козловскис допускают, что могут быть случаи, когда человеку дадут возможность остаться.