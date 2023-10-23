В нынешней геополитической ситуации Латвии в ближайшее время ничего не угрожает, заявил в эфире передачи Šodienas jautājums на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").

Он признал, что геополитика сейчас настолько хрупкая, что трудно сказать, что ждет Латвию. Однако Служба государственной безопасности отлично со всем справляется, регулярно следя за ситуацией после конфликта в Израиле. Поэтому Латвия находится в безопасности по сравнению с теми странами Европы, где проходят агрессивные демонстрации.

Говоря о потоке мигрантов, Козловскис подчеркнул, что поток беженцев в любом случае представляет собой риск, а работать с третьими странами достаточно сложно. По его оценке, самый большой риск для Латвии — это граница с Беларусью, но даже в этом случае циркуляция мигрантов не такая большая, как в Европе.

В то же время Козловскис считает, что процедуру оценки просителей убежища следует ускорить. На данный момент она длится шесть месяцев, и есть планы это изменить, чтобы людям не приходилось долго находиться в стране убежища.

Он также сообщил, что на данный момент 3500 граждан России получили письма с призывом покинуть Латвию. Эти люди обратились в Управление по делам гражданства и миграции с объяснениями, почему они не отреагировали ранее. Каждый случай оценивается индивидуально, но Козловскис допускают, что могут быть случаи, когда человеку дадут возможность остаться.

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