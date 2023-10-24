С 25 октября по 28 октября и с 30 октября по 4 ноября с 22:00 до 06:00 будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до улицы Калупес. Ограничения будут введены в связи с установкой технических средств дорожного движения для проведения строительных работ, сообщили в Рижской думе.

Кроме того, в указанное время будет ограничено движение транспортных средств на улице Сатеклес до перекрестка с улицей Лачплеша (в направлении центра города), а также на улице Лачплеша до перекрестка с улицей Сатеклес (в направлении от центра города).

Ответственные за проведение строительных работ службы обязаны обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств к жилым домам или предприятиям, а также движение оперативного и общественного транспорта.

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