Кроме того, в указанное время будет ограничено движение транспортных средств на улице Сатеклес до перекрестка с улицей Лачплеша (в направлении центра города), а также на улице Лачплеша до перекрестка с улицей Сатеклес (в направлении от центра города).
Ответственные за проведение строительных работ службы обязаны обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств к жилым домам или предприятиям, а также движение оперативного и общественного транспорта.
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