Министерству сообщения поручено доработать доклад об использовании воздушного транспорта в случае национальной угрозы, сообщила во вторник, 24 октября, после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Этому решению предшествовала организация эвакуационного рейса airBaltic из Израиля.

В закрытой части заседания министры пришли к выводу, что доклад должен быть гораздо шире, в том числе, предусматривать, что в случаях опасности для государства или граждан Латвии для эвакуации и репартриации могут быть использованы самолеты не только национальной авиакомпании airBaltic, но и самолеты других авиакомпаний.

Говоря о том, кого и куда планирутся эвакуировать в случае государственной угрозы, Силиня еще раз подчеркнула, что окончательная версия доклада еще не утверждена. Поэтому о подробностях можно будет говорить только тогда, когда Минсообщения дополнит документ.

Сегодня правительство заслушало информационный доклад Министерства сообщенияа об использовании авиаперевозок АО Air Baltic Corporation в случае государственной угрозы.

По подсчетам агентства LETA, в прошлом году airBaltic перевезла в общей сложности 3,34 миллиона пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, но на 33,8% меньше, чем до пандемии Covid-19 — в 2019 году.

Оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн ​​евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, убытки компании сократились в 2,5 раза — до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а Aircraft Leasing 1, который принадлежит финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тюсену — 2,03%.

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