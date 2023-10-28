Сейм планирует уйти на зимние каникулы с 22 декабря по 7 января.
Сейм уже принял решение завершить осеннюю сессию 22 декабря, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.
Президиум Сейма и совет фракций договорились сегодня начать зимнюю сессию 2024 года 8 января и завершить ее 28 марта. Сейму еще предстоит принять решение по этому вопросу.
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