Сейм планирует уйти на зимние каникулы с 22 декабря по 7 января.

Президиум Сейма и совет фракций договорились сегодня начать зимнюю сессию 2024 года 8 января и завершить ее 28 марта. Сейму еще предстоит принять решение по этому вопросу.