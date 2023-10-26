В сегодняшней геополитической обстановке важна единая внешняя политика, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи с министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем.

Как сообщили в медиацентре президентской канцелярии, во время встречи обсуждались приоритеты внешней политики, наиболее важные на данный момент внешнеполитические вопросы, повестка дня Европейского союза и НАТО, укрепление трансатлантических связей.

В ходе встречи президент и министр иностранных дел выразили свою неизменную поддержку Украине. Ринкевич подчеркнул, что Латвия и впредь будет оказывать Украине всяческую поддержку в борьбе с российской агрессией и поддерживать экспорт украинского зерна, в том числе через порты Балтии.

Президент и глава МИД обсудили ситуацию с безопасностью в Балтийском море и регионе, ситуацию на Ближнем Востоке, а также отметили необходимость сильных и эффективных санкций ЕС против России и предотвращение их обхода.

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