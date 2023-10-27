Самый густой снежный покров в Латвии, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, образовался в Пиедруе, в поселке Краславского края неподалеку от Даугавы и на границе с Беларусью.

Утром в пятницу в Пиедруе лежит восьмисантиметровый слой снега, вечером в четверг его толщина достигала десяти сантиметров. На других наблюдательных станциях в восточной части страны средняя толщина снега составляет менее сантиметра, а во многих местах западной и центральной части Латвии снега нет вообще.

Небо остается пасмурным, местами идут небольшие осадки — преимущественно снег. Дороги во многих местах скользкие, условия движения в Курземе удовлетворительные.

Дует слабый или умеренный восточный ветер. Температура воздуха — 0..-2 градуса, в Курземе во многих местах — чуть теплее: +1..+2 градуса.

В Риге пасмурная погода, небольшой снег, восточный ветер дует со скоростью четыре метра в секунду, температура воздуха — 0..-1 градус.

Максимальная температура воздуха в четверг составила от -1,4 градуса в Алуксне до +4,4 градуса на Колке.

Самая высокая температура воздуха в Европе 26 октября составила +29 градусов на восточном побережье Испании и Италии, а также +32 градуса на Кипре. Самая низкая температура воздуха ночью в пятницу — -12..-14 градусов — зафиксирована в Скандинавии, Финляндии и России.

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