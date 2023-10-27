Скользкие участки посыпаются противоскользящими материалами. На дорогах работает 63 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Движение из-за гололеда осложнено:
- по Видземскому шоссе (А2) от Вангажи до Аугшлигатне, от Виреши до Вецлайцене;
- по Валмиерскому шоссе (А3) от Раганы до моста через Браслу;
- по Даугавпилсскому шоссе (А6) от Скривери до Ницгале;
- по Елгавскому шоссе (А8) от Олайне до Мейтене;
- по Лиепайскому шоссе (А9) от Каги до перекрестка Апшупе;
- на всем протяжении дороги Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (Терехово) (А12);
- по дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Споги до Берзгале;
- на всем протяжении Резекненской окружной дороги;
- по государственной региональной дороге Тинужи-Кокнесе (P80) от Кокнесе до поворота на Скривери.
На региональных дорогах гололед мешает движению в Айзкраукльском, Алуксненском, Балвском, Цесисском, Добельском, Гулбенском, Краславском, Лимбажском, Мадонском, Огрском и Екабпилсском краях.
Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости и дистанции.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.