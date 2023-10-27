Сегодня, 27 октября, утром местами в Латгале, Земгале и Видземе движение по дорогам осложнено гололедом, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Скользкие участки посыпаются противоскользящими материалами. На дорогах работает 63 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение из-за гололеда осложнено:

по Видземскому шоссе (А2) от Вангажи до Аугшлигатне, от Виреши до Вецлайцене;

по Валмиерскому шоссе (А3) от Раганы до моста через Браслу;

по Даугавпилсскому шоссе (А6) от Скривери до Ницгале;

по Елгавскому шоссе (А8) от Олайне до Мейтене;

по Лиепайскому шоссе (А9) от Каги до перекрестка Апшупе;

на всем протяжении дороги Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (Терехово) (А12);

по дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Споги до Берзгале;

на всем протяжении Резекненской окружной дороги;

по государственной региональной дороге Тинужи-Кокнесе (P80) от Кокнесе до поворота на Скривери.

На региональных дорогах гололед мешает движению в Айзкраукльском, Алуксненском, Балвском, Цесисском, Добельском, Гулбенском, Краславском, Лимбажском, Мадонском, Огрском и Екабпилсском краях.

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости и дистанции.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram