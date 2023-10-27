Начиная с северо-запада страны небо местами прояснится. Ожидаются небольшие осадки, в южной Латгале туман. Ночью и утром некоторые дороги будут скользкими.
Ветер северный, слабый. Температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса. Днем потеплеет до 0…+4 градусов, в отдельных районах Курземе — до +6 градусов.
В Риге в последнюю субботу октября будет преимущественно облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью и утром составит 0…+1 градус, днем повысится до +3…+4 градусов.
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