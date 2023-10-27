Вопрос о снижении базовой процентной ставки Европейским центральным банком пока не обсуждается. Всё будет зависеть от дальнейшего изменения уровня цен, рассказал в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 главный экономист Банка Латвии Олег Краснопёров.

"Снижение ставок ещё не актуально, поскольку инфляция в Еврозоне не вернулась к оптимальному для развития экономики уровню – 2% в год. Но если инфляция и дальше будет идти вниз, то такое снижение станет возможным. Пока же нельзя сказать определённо, когда именно это произойдёт. Инфляционного дракона нужно убить, а не просто умиротворить", — указал представитель Центробанка.

Красноперов несколько раз подчеркнул, что предыдущее повышение базовых процентных ставок Европейским центральным банком вызвало позитивный и ощутимый эффект.

"Нам удалось существенно снизить в сентябре инфляцию до 4% в Еврозоне и до 3.3% в Латвии. Напомню, что в прошлом году этот показатель в Латвии составлял 22%", — отметил Красноперов.

Одновременно представитель Банка Латвии подчеркнул, что сохранение размера ставки на текущем уровне не означает, что ЕЦБ не будет повышать её снова, если в будущем возникнет такая необходимость и инфляция прекратит снижаться.

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