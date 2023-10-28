В воскресенье, 29 октября, в 15:30, возле мемориала "Тактильная история", который расположен рядом с Музеем оккупации Латвии, вновь пройдет акция "Возвращение имен", сообщили порталу Delfi в обществе "Русский голос для Латвии" (Krievu balss Latvijai).

Памятную акцию общество организует в сотрудничестве с "Международным Мемориалом" и Музеем оккупации.

Акция "Возвращение имен" с 2007 года ежегодно проходит по всему миру в День памяти жертв политических репрессий в СССР. В этот день люди выстраиваются в очередь и, сменяя друг друга, читают вслух имена расстрелянных советской властью.

Как пояснил председатель правления и один из основателей общества "Русский голос для Латвии" Мартин Левушкан, список имен репрессированных на латышском и русском языках предоставят организаторы, участники могут упомянуть и важные лично для себя имена.

В Риге акция пройдет во второй раз. Общество "Русский голос для Латвии" считает проведение мероприятия важным по нескольким причинам.

"Во-первых, Латвия — одна из стран Европы, сильнее всего пострадавших от преступлений советской власти. И мы, как организация русскоязычных жителей Латвии, считаем необходимым показать, что тоже однозначно осуждаем эти преступления — оккупацию, депортации, расстрелы. Особенно это важно на фоне попыток российских властей переписать историю — посредством уничтожения мемориалов и мест захоронений жертв репрессий, установки памятников красным палачам, засекречивания архивов, агрессивной пропаганды, закрытия "Мемориала"", — подчеркнул Левушкан.

Он также отметил, что в условиях войны в Украине важно продолжать напоминать о ценности человеческой жизни.

"Во-вторых, после начала полномасштабного вторжения России в Украину мы видим, как российская власть во многом повторяет страшную практику своих советских предшественников. Мировому сообществу еще только предстоит установить личность и вернуть имена всех жертв этой агрессии. Кроме того, когда идет война, а живые люди превращаются в единицы статистики "безвозвратных потерь" и "сопутствующего ущерба", крайне важно напоминать об абсолютной ценности жизни каждого отдельного человека", — сообщил председатель правления общества "Русский голос для Латвии".

Как сообщалось ранее, в прошлом году акция "Возвращение имен" прошла в разных городах, но именно в Риге она стала самой многочисленной. Тогда в ней приняли участие 50-60 человек.

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