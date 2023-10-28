Компания Latvenergo хочет обменять три земельных участка, чтобы оборудовать в Риге зарядные станции для электромобилей.

Предприятие обратилось в Рижское самоуправление с предложением обменять земельный участок в 964 квадратных метров на Луцавсале (Казас секлис) и два земельных участка в Кенгарагсе — на полуострове Грапью площадью в 313 квадратных метров на улице Аустувес 11 и площадью 662 квадратных метра на улице Аустувес 13.

Для обеспечения хозяйственной деятельности концерна Latvenergo эти участки не нужны, поэтому планируется их отчуждение с помощью аукциона.

Однако, учитывая, что упомянутые земельные участки окружает лишь принадлежащая самоуправлению земля, перед организацией аукциона муниципалитет попросили оценить возможность перенять эти участки в свою собственность.

Latvenergo предлагает рассмотреть сделку обмена, обменяв принадлежащую компании землю на муниципальные земельные участки, пригодные для установки зарядных станций для электромобилей.

Как пояснили в Управлении окружающей среды Рижской думы, земельные участки входят в территорию насаждений, однако они не нужны для обеспечения функций окружающей среды. В учреждении отметили, что отчуждение в пользу самоуправления было бы желательным с точки зрения оптимизации управления муниципальными земельными участками.

Комитет по имуществу Рижской думы планирует принять решение о возможной сделке обмена на следующей неделе.

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