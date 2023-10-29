Из-за снега и гололеда утром в воскресенье условия движения на главных дорогах Видземе и Курземе затруднены, сообщили агентству LETA Latvijas valsts ceļi.
В воскресенье утром условия движения затруднены на участке Таллиннского шоссе от моста Гауя до перекрестка Туя, на участке Видземского шоссе от Вангажи до Лигатне, на участке Валмиерского шоссе от Мурьяни до моста Браслас и на участке Лиепайского шоссе от Гробини до Калвени.
Сложные условия движения на региональных дорогах в окрестностях Риги, Мадоны, Гулбене, Алуксне и Балви.
Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами.
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