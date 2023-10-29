В воскресенье утром условия движения затруднены на участке Таллиннского шоссе от моста Гауя до перекрестка Туя, на участке Видземского шоссе от Вангажи до Лигатне, на участке Валмиерского шоссе от Мурьяни до моста Браслас и на участке Лиепайского шоссе от Гробини до Калвени.