В следующем году цены на социальные услуги могут вырасти в среднем на 20%, заключил Департамент благосостояния Рижской думы на основании проведенного исследования рынка, сообщает агентство LETA.

Департамент подготовил для Комиссии по социальным вопросам Рижской думы отчет, в котором сообщает о выявленном повышении цен.

В ведомстве отмечают, что в последние годы наблюдается стремительная инфляция, рост средней зарплаты в стране и увеличение минимальной зарплаты. Также наблюдается рост цен на те товары и услуги, которые оказывают существенное влияние на предоставление соцуслуг, такие как продукты питания и энергоресурсы.

В этом году перед каждой закупкой проводилось исследование рыночных цен, в результате которого был сделан вывод, что предлагаемая цена на отдельные услуги превышает запланированное финансирование в бюджете 2023 года. Это означает, что при имеющемся финансировании невозможно оказывать рижанам необходимые соцуслуги в существующем объеме и качестве.

Ожидается, что рост цен на ночлег в 2024 году в среднем составит 12%. Стоимость услуг центра дневного ухода для лиц с психическими расстройствами в среднем будет выше на 30%, а в программе социальной реабилитации с размещением молодых людей в возрасте 18-24 лет после окончания внедомашнего ухода цены повысится на 17%.

Чтобы обеспечить непрерывность социальных услуг, Департамент до сих пор оценивал и решал каждую ситуацию с закупками, рассматривая каждый случай индивидуально.

Например, чтобы не ухудшать ситуацию в сфере социальной реабилитации молодежи, было найдено дополнительное финансирование за счет экономии на других услугах. Однако для 2024 года необходимо будет сделать дополнительные запросы.

В ситуации, когда в сентябре этого года поставщики услуг приюта предложили цену, превышающую возможности бюджета, услуга была приобретена для меньшего числа клиентов, чем реальный спрос.

Для оказания услуг в следующем году помимо текущего финансирования в 1,6 млн евро потребуется еще 220 000 евро.

В ведомстве указывают, что в дальнейшем при организации закупок социальных услуг не планируется устанавливать потолок цен. Если поставщики соцуслуг представят предложения, превышающие сумму средств, выделенных Департаменту социального обеспечения, то закупка будет прекращена без результата, существующие контракты с соответствующими поставщиками социальных услуг будут продлены или будут организованы ценовые исследования для предоставления услуги в короткие сроки до заключения договора закупки.

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