Сейчас в Риге задекларировано 680 тысяч жителей, а пять лет назад было на 28 тысяч больше. И это с учетом того, что в прошлом году рижан стало больше: приехали беженцы из Украины. Согласно исследованию, к 2050 году население может сократиться еще на 100 тысяч, пишет Rus.Lsm.lv.

Основные причины, по которым латвийцы покидают Ригу — желание жить в собственном доме, на природе, а также дороговизна столичной жизни и неорганизованная инфраструктура города, сообщает Земгальское региональное телевидение.

Представитель Департамента городского развития Рижской думы Янис Уша считает, что чтобы люди не уезжали, нужно в первую очередь улучшить общественное пространство столицы сделать его более привлекательным для жителей; должна быть удобная транспортная система, жилье, которое смогут приобрести или арендовать семьи со средним достатком следует подумать и о культурной составляющей.

В 1990 году в столице проживал почти миллион жителей, в настоящее время — 680 тысяч. В прошлом году число жителей Латвии выросло впервые за 33 года. Произошло это благодаря беженцам из Украины, а рождаемость в прошлом году была самая низкая за 100 лет. Разница между числом родившихся и умерших составила 14 800 в пользу последних.

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