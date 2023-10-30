Несмотря на выделение дополнительных средств самоуправлениям в будущем году, более десяти самоуправлений, возможно, будут вынуждены закрыть свои учреждения на месяц, заявил исполнительный директор "Объединения региональных центров развития и краев развития" (RACA) Вентс Арманд Крауклис.

Организация направила письмо в Кабинет министров и Сейм с просьбой не допустить такой ситуации и увеличить специальную государственную дотацию для тех самоуправлений, чей доход на душу населения не достигает суммы, которая покрыла бы запланированное увеличение расходов в 2024 году. Также организация просит всем самоуправлениям наполовину покрыть расходы на проекты деинституционализации.

Несмотря на выделенную на следующий год 19 самоуправлениям специальную дотацию, остается довольно много самоуправлений, которые не смогут оказывать услуги людям в прошлогоднем объеме из-за повышения минимальной зарплаты, увеличения зарплат воспитателям дошкольных учреждений и других обязательных расходов. Чтобы этого не произошло, рост бюджетов всех самоуправлений в 2024 году должен составить не менее 8% по сравнению с 2023 годом.

RACA подсчитала, что для того, чтобы сбалансировать бюджет, более десяти самоуправлений будут вынуждены закрыть все учреждения и структурные подразделения, в том числе школы и детские сады, на несколько недель, а то и на месяц, отправив сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Особенно сложной ситуация обещает быть в Кулдигском, Добельском, Валкском, Мадонском, Талсинском, Балвском, Гулбенском, Алуксненском, Прейльском, Аугшдаугавском и Резекненеском краях.

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