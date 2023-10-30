Министерство здравоохранения призывает пересмотреть налог на добавленную стоимость на медикаменты и уменьшить его до 5%. Об этом говорится в проекте о доступности лекарств, подготовленном Министерстве.

Сейчас НДС на медикаменты — 12%. По мнению Минздрава, снижение налога приведет и к снижению цен на медикаменты — хотя есть риск, что производители поднимут цены, и покупатель не ощутит изменений.

Предлагаются и другие изменения — например, пересмотреть принцип формирования цен на лекарства и установить правило, что цена компенсируемых рецептурных препаратов не должна быть выше цен, которую для реализации устанавливает производитель, а также выше цен розничной торговли в Эстонии и в Литве.

Планируется также сделать более доступными компенсируемые лекарства, в том числе онкологические и гематологические, и проводить кампании, способствующие рациональному употреблению лекарств и пищевых добавок — особенно безрецептурных.

Предложения Минздрава должен одобрить Кабмин.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram