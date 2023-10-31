Во вторник, 31 октября, с 9.00 до 13.00 несколько участков главных и региональных государственных дорог в окрестностях Саулкрасты, Мурьяни и Саласпилса будут временно закрыты, так как из Айнажи в Даугавпилс будет следовать колонна большегрузов, сообщили агентству LЕТА представители Latvijas valsts ceļi (LVC).

Автоколонна будет двигаться медленнее общего потока машин, и ее будет сопровождать конвой Государственной полиции. В некоторых местах полиция будет закрывать движение на перекрестках до тех пор, пока колонна не завершит свой маневр.

При выезде с Видземского шоссе (А2) на Рижскую объездную дорогу (Балтэзерс-Саулкалне) (А4) колонна будет временно двигаться по встречной полосе, и движение там будет закрыто до окончания маневра, отмечает LVC.

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