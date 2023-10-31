Автоколонна будет двигаться медленнее общего потока машин, и ее будет сопровождать конвой Государственной полиции. В некоторых местах полиция будет закрывать движение на перекрестках до тех пор, пока колонна не завершит свой маневр.
При выезде с Видземского шоссе (А2) на Рижскую объездную дорогу (Балтэзерс-Саулкалне) (А4) колонна будет временно двигаться по встречной полосе, и движение там будет закрыто до окончания маневра, отмечает LVC.
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