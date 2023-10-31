Оппозиционнаяпартия "Объединенный список" (AS) обратилась к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") с вопросом о том, пользуется ли правительство услугами частных авиакомпаний.

В своем заявлении для медиа AS отмечает, что предыдущий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в 2023 году неоднократно пользовался услугами частных авиакомпаний.

"Для того, чтобы общество приобрело полную уверенность в экономном и рациональном использовании бюджетных средств", депутаты AS просят Силиню ответить на ряд вопросов, в том числе использовало ли правительство услуги частных авиакомпаний. для своих нужд и раньше.

AS хочет знать, сколько рейсов было совершено частными авиакомпаниями, по каким маршрутам и каково было количество пассажиров на каждом рейсе, кто были эти пассажиры и какова стоимость услуг.

AS также хочет понимать экономическую обоснованность каждого рейса и интересуется, признает ли Силиня такую ​​практику соразмерной и экономной по отношению к бюджету.

Лидер фракции AS Эдгарс Таварс в заявлении для СМИ спрашивает, действительно ли "денег так много, как никогда не было", и касаются ли это также учителей, врачей и полицейских или только главы правительства и его удобств.

"Использование такой дорогой и эксклюзивной услуги, как частные самолеты, вызывает много вопросов о разумном и экономном использовании бюджетных денег. Общество имеет право знать, куда и зачем тратятся уплаченные им налоги", — заявил Таварс.

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