Рижская дума более чем на 16 млн евро планирует сократить дефицит бюджета, свидетельствуют поправки к бюджету рижского самоуправления этого года, которые на этой неделе планируется рассмотреть в комитете по делам финансов и администрации.

Планируется, что доходы бюджета самоуправления будут увеличены более чем на 45 млн евро, а расходы увеличатся менее чем на 29 млн евро.

Таким образом, запланированные доходы бюджета Рижского самоуправления в 2023 году превысят 1,2 млрд евро, а расходы — 1,4 млрд евро.

Наибольший прирост доходов бюджета предусмотрен за счет трансфертов из государственного бюджета, а наибольший прирост расходов запланирован на расходы по содержанию.

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