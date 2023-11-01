ремьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сегодня в 16:00 на заседании совета фракций встретится со всеми представленными в Сейме политическими силами, чтобы ознакомить их с подготовленным правительством проектом бюджета на следующий год.

Заседание состоится в Красном зале парламента.

В понедельник после заседания коалиции премьер-министр выразила желание ввести новую традицию, по которой премьер-министр и министр финансов перед передачей бюджета в Сейм встречаются со всеми фракциями, представленными в парламенте, и знакомят депутатов с проектом бюджета.

Силиня сказала, что таким образом хочет наладить диалог с оппозиционными партиями, сделав процесс рассмотрения бюджета более демократичным, чтобы политические силы могли ознакомиться с приоритетами правительства.

"Несмотря на то, что у нас имеются политические разногласия и разные приоритеты, думаю, очень важно, чтобы в такие времена, когда у наших границ существует гибридная угроза, мы могли смотреть на страну с общей, государственной точки зрения. Мы все выступаем за Латвию и способны ответственно действовать в политических решениях ", — сказала Силиня.

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