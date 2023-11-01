В среду, 1 ноября, днем ​​небо над Латвией будет преимущественно затянуто облаками, периодически будут идти дожди, сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, в Курземе — западный, северо-западный ветер. На побережье ожидаются порывы до

14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха по всей стране ожидается утром, когда столбик термометра будет находиться в пределах +7…+11 градусов тепла. Днем температура понизится, достигнув к вечеру +4…+7 градусов.

В Риге в среду будет пасмурно и пройдут кратковременные дожди.

Днем в столице будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается утром, когда она достигнет +10 градусов. Днем температура понизится на несколько градусов.

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