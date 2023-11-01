Если будет необходимо, то можно будет пересмотреть Уголовный закон в связи с проявлениями радикализации и этнической ненависти, заявила в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Глава правительства указала, что ситуация в Европе и мире из-за военных действий на Ближнем Востоке достаточно поляризирована, в странах ЕС обеспокоены происходящим в регионе.

Латвийское правительство регулярно получает информацию от служб безопасности. "Думаю, что мы можем быть в безопасности, поскольку в Латвии нет такого большого сообщества, которое могло бы создать большую радикализацию", — заявила премьер.

Силиня акцентировала, что язык ненависти и иные подобные проявления отслеживаются, этим инцидентам дается оценка. Уголовный закон действует, и его можно пересмотреть, если в этом будет необходимость

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