Осадков будет очень мало, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Будет преобладать слабый южный ветер.
Ночью и утром температура понизится до 0…+5 градусов. При прояснении неба местами сохранится небольшой риск обледенения дорог.
Максимальная дневная температура составит +5…+9 градусов, в юго-западных районах страны до +11 градусов.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, а днем достигнет +8 градусов.
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