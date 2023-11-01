Введение платы в общественных туалетах Риги не является решающим фактором, необходимо установить больше туалетов, заявила агентству LETA руководитель Общества пользователей туалетов Элина Колате, комментируя планы Рижской думы установить плату за услуги в некоторых столичных туалетах.

Она пояснила, что идея ввести плату в общественных туалетах была озвучена и ранее. Кроме того, ясно, почему принято такое решение, поскольку проблема вандализма является очень существенной. Возможно, установка терминалов для платежных карт (POS) могла бы решить эту проблему, поскольку при оплате картой проходит аутентификация пользователя.

Колате предположила, что это может позволить найти вандалов. Поэтому она считает, что можно попробовать такую ​​систему в некоторых туалетах, а потом уже оценить, достигнут ли ожидаемый результат.

Однако самым важным вопросом является количество туалетов в Риге. Требуется больше туалетов, и не имеет значения, платные они или бесплатные.

Как сообщалось ранее, для того, чтобы ограничить доступ бездомным к общественных туалетам Риги и не допустить порчи имущества, самоуправление планирует этой осенью оборудовать несколько туалетов POS-терминалами и установить плату за пользование, тем самым расширив возможности жителей и гостей столицы посетить уборную в желаемое время и в желаемом месте.

Планируется установить терминалы для платежных карт (POS) в 17 туалетах, где нет дежурных-уборщиков, и услуга будет доступна при оплате картой.

Ожидается, что POS-терминалы появятся в туалетах в парке Алдара, на улице 13 января около улицы Вальню, на площади театра Дайлес, в парке Эспланады, на улице Яня Асара в Гризинькалнсе, на площади Екаба, в саду Кобе, в двух туалетах в парке Кронвалда (на стороне бульвара Кронвалда и возле улицы Элизабетес), в двух туалетах в Межапарке (на аллее Атпутас возле детской площадки и на проспекте Остас), в парке Нордекю, на улице Радио, на улице Яуниела возле Ратуши, в сквере улиц Тургенева и Гоголя возле Академии наук, в Верманском саду и парке Зиедоньдарзс.

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