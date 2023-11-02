В Резекне зарплаты учителей начислены не как это предусмотрено правилами Кабинета министров, заключил Латвийский профсоюз работников образования и науки Латвии (LIZDA). Об этом сообщает LSM.lv.

К этим опасениям присоединилось и Министерство образования и науки (МОН), заявившее, что только министр по делам самоуправлений может остановить процедуру, одобренную Резекненской городской думой.

Глава Резекненского управления образования не согласен с обвинениями. В LIZDA утверждают, что первые сигналы о проблеме в Резекне поступили еще летом. Начались переговоры с самоуправлением, но проблема так и не была решена.

Учительница из Резекне, пожелавшая остаться анонимной, считает, что выплаченная ей зарплата не была рассчитана в соответствии с правилами Кабинета министров: "Я работаю неполный рабочий день. До налогов я получала 733 евро, и по моим расчетам мне должны были добавить около 186 евро. Мне не оплачивают примерно две трети рабочего дня на неделе".

Утвержденный Резекненской городской думой порядок расчета зарплаты обсуждался в Сейме в среду, 1 ноября. Депутат Сейма Чеслав Батня ("Объединенный список") заявил, что правила, утвержденные Резекненской городской думой, следует отменить: "Мы явно видим здесь нарушение закона. Это означает, что Министерство охраны среды и регионального развития или самоуправление должно немедленно отменить эти правила".

В свою очередь, в Резекненском городском самоуправлении заявили, что в сфере образования Резекне не существует правового нигилизма и произвола.

Резекненское самоуправление утверждает, что "ни одно решение думы, обязательные правила или порядок не принимаются в противоречии действующим нормативным актам". В данном случае утвержденный порядок был разработан на основании постановления Кабинета министров.

По мнению думы, в LIZDA считают, что приказ строго определяет распределение нагрузки в образовательном учреждении. Дума обращает внимание на слова, используемые в правилах, например, "рекомендуется", а не "обязательно". Далее подчеркивается, что руководителям учреждений предоставлена ​​возможность следовать единым принципам в случае увеличения нагрузки, например, директор школы может предложить уже работающему педагогу взять еще несколько часов, заключив письменный договор, и в таком случае доплатить ему за эти часы. В противном случае ему придется найти другого учителя на эти несколько часов.

К "Порядку расчета и распределения целевой дотации из государственного бюджета и муниципальной дотации Резекненским муниципальным образовательным учреждениям на заработную плату учителей и обязательные взносы в государственное социальное страхование" в ответ на просьбу директоров городских школ добавлено приложение "Рекомендуемый порядок балансировки нагрузки педагогов в Резекненских школах", чтобы был документ на городском уровне, который определял бы хотя бы в виде рекомендации пределы маневрирования при распределении нагрузок в каждой конкретной школе. И в данном случае речь идет об увеличении количества часов, а соответственно и зарплаты с согласия учителя, а не об ухудшении материального положения педагогов.

В ходе разработки этого документа Резекненская дума проконсультировалась с ответственными должностными лицами МОН и, согласно их рекомендации, порядок распределения нагрузки носит рекомендательный характер. Со всеми затронутыми этой проблемой педагогами заключены письменные соглашения об увеличении пропорций учебных часов, как это предусмотрено постановлениями Кабинета министров, утверждают в самоуправлении.

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