Самые высокие результаты на централизованных экзаменах показали учащиеся 1-й Рижской государственной гимназии, Инженерно-технической средней школы Рижского технического университета, 2-й Рижской государственной гимназии и 3-й Рижской государственной гимназии, свидетельствует рейтинг учебных заведений, составленный фондом "Дружеский призыв".

В рейтинге на основе успеваемости учащихся на централизованных экзаменах лидирует 1-я Рижская государственная гимназия — 8,357 балла.

Это учебное заведение также является лидером в группе гимназий. На втором месте 2-я Рижская государственная гимназия — 7,596 балла, на 3-м месте 3-я Рижская государственная гимназия — 7,524 балла.

В группе городских средних школ на первом месте Инженерно-техническая средняя школа Рижского технического университета — 7,831 балла, за ней следует Рижский французский лицей — 7,043 балла, а на третьем месте Рижская центральная гуманитарная средняя школа — 6,486 балла.

В группе сельских средних школ лидирует Друвская средняя школа — 6,628 балла, на втором месте Кекавская средняя школа — 6,438 балла, на третьем месте Яунпиебалгская средняя школа — 6,339 балла.

Рейтинг составлен на основе данных Государственного центра содержания образования.

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