В наши дни ассортимент наушников на рынке становится все разнообразнее, а беспроводные наушники стали практически неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Изготовители тоже прилагают все больше усилий, чтобы добиться наилучшего качества звука и развивать функцию шумоподавления, позволяющую без влияния окружающей среды беспрепятственно слушать музыку или отвечать на рабочие звонки где и когда угодно.

Стремительный ритм жизни создает ситуации, когда требуется сосредоточиться на рабочих вопросах или уделить время себе, в том числе находясь на улице, в переполненном кафе или даже в общественном транспорте. Однако шумная обстановка и постоянный гомон отовсюду могут быть утомительными. К тому же, например, во время путешествий на поезде или в самолете шум многим людям может осложнять концентрацию и мешать полноценному сну. «В таких ситуациях отличным помощником станет функция шумоподавления в наушниках – она позволяет наслаждаться любимой музыкой или просто тишиной и забыть о шуме транспорта и других пассажирах», – рассказывает эксперт в сфере высоких технологий и менеджер по обучению продукции Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).

Однако, подчеркивает М. Тиллерс, шумоподавление должно быть пропорциональным и разумным. В частности, чрезмерное шумоподавление в тихой обстановке может отвлекать внимание и создавать дискомфорт, в свою очередь, недостаточное шумоподавление не обеспечит необходимое качество прослушивания. Чтобы решить эту проблему, компания Huawei выпустила новые наушники FreeBuds Pro 3, оснащенные алгоритмом адаптивного шумоподавления на базе искусственного интеллекта, который меняет режимы в зависимости от обстановки и пользователя. К тому же наушники способны работать в режиме реального времени, обеспечивая улучшение подавления окружающих шумов вплоть до 50 %.

Высокое качество звука независимо от местонахождения

Подавление внешних шумов важно не только для прослушивания музыки и работы, но и для поддержания связи и общения с близкими. «Наушники нового поколения оснащены передовой функцией высокой чувствительности к речи, которая повышает качество звонков, позволяя наушникам воспринимать человеческий голос и делать его более четким, одновременно снижая фоновый шум. Благодаря такой системе шумоподавления поступающий в микрофон человеческий голос остается хорошо слышимым даже в шумной обстановке», – поясняет эксперт в сфере технологий.

К тому же новый ритм жизни, в котором время играет решающую роль, порой предусматривает необходимость оставаться на связи независимо от местонахождения. В таких случаях очень полезна технологическая поддержка. «Система шумоподавления беспроводных наушников Huawei FreeBuds Pro 3 способна блокировать шум ветра скоростью до 9 м/с. Это означает, что пользователи могут отвечать на звонки даже во время бега или езды на велосипеде, а также устраивать удаленные встречи на лоне природы, не опасаясь того, что качество звука пострадает от шума проезжающего мимо автомобиля или сильного ветра», – рассказывает М. Тиллерс.

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