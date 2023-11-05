Чтобы уменьшить в столице необходимость строительства новых или расширения действующих кладбищ, на Рижском I лесном кладбище планируется построить новый колумбарий для размещения урн с прахом усопших. Финансово-административный комитет Рижской думы выделил департаменту жилья и окружающей среды 36 300 евро на разработку проекта.

"Как показывает опыт крупных европейских городов, кладбища могут развиваться либо за счет расширения территорий, что дорого и требует времени, либо за счет рационального использования имеющегося пространства, популяризации урновых захоронений и создания колумбариев. Действующий колумбарий уже заполнен, и сейчас мы активно работаем над созданием нового, большего размера", — заявил председатель комитета Виестур Зепс.

Новый колумбарий вместимостью не менее 500 ниш будет расположен в 10-м секторе кладбища. Проект будет разработан в течение 10 месяцев, после чего объявят конкурс на строительство.

Первый в Риге колумбарий на II Лесном кладбище открылся в 2017 году. Это комплекс построек разной высоты с 288 нишами, каждая из которых предназначена для размещения четырех урн с прахом. Последнее свободное место в этом колумбарии было выкуплено два года назад.

Ежегодно на рижских кладбищах хоронят в среднем 7000 человек, и примерно в 15% случаев родственники умершего выбирают кремацию.

Всего на территории Риги 26 кладбищ, 22 из них муниципальные, остальные церковные. В Риге осталось только два так называемых открытых кладбища, на которых еще есть места для новых захоронений, — Болдерайское и Яунциемское.

Пять кладбищ — Торнякалнское, Торнякалнское православное, кладбища Мартиня, Саркандаугава Кална и Капсила — закрыты. Здесь разрешается хоронить только урны с прахом в семейных захоронениях. Остальные кладбища имеют статус полузакрытых — там хоронят в старые семейные могилы, если же это невозможно, может быть выделено новое место для захоронения.

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