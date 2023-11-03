С 1 ноября подорожают услуги медицинского центра ARS, больше придется платить и в других частных медицинских учреждениях, пишет портал Lsm.lv. Причины этому те же, что и в других отраслях — подорожание энергоресурсов, лекарств, материалов и оборудования, необходимость повышать зарплаты персоналу. Основные клиенты частных медицинских учреждений — люди, которым работодатель купил полис медицинского страхования. Ждать в очередях на государственные услуги у них нет ни желания, ни времени.

На сайте медицинского центра ARS можно заметить, что цены повышены в основном за прием у самых востребованных специалистов — за первый прием вместо прежних 50 евро нужно будет платить 60, а то и 70 евро. Председатель правления ARS Марис Андерсонс сообщил, что в среднем цены на услуги выросли на 5-15%.

"К трудно доступным специалистам относятся, например, эндокринологи, ревматологи и гастроэнтерологи. Чтобы привлечь лучших врачей и удержать их, пришлось поднять цены с 50 до 60 евро, и это чуть больше 10%. Главное, что хочу подчеркнуть — в ARS действительно есть технологии высшего класса, в том числе два цифровых позитронно-эмиссионных томографа, единственные в Балтии, которые стоят три миллиона. Концепция нашей работы — это ранняя диагностика, что эффективно и с точки зрения затрат, поскольку раннее выявление патологии и радикальное лечение быстрее позволяют вернуть человека к полноценной жизни и работе", — сказал Андерсонс.

Как заявила руководитель Латвийской ассоциации экономики здравоохранения Дайга Бехмане, поскольку государство не может в достаточной мере обеспечить людей медицинскими услугами, спрос в частной медицине растет, растут и цены.

"Потребность огромная, особенно для работающих людей. Они не могут по полгода стоять в очереди на оплачиваемое государством обследование. Частное медицинское страхование существует во всех странах и, как правило, решает те вопросы, которые не в состоянии решить государственная система", — сказала Бехмане.

Страхование здоровья стало лидером рынка и за шесть месяцев этого года выросло на 24%, цены на полисы также растут.

"Эти полисы — способ для работодателей улучшить доступ к медицинским услугам. Поскольку цены на услуги растут, дорожают и полисы. Что касается тех пациентов, которые пользуются только государственными услугами, то Латвия по-прежнему страдает от недостаточной доступности этих услуг. Осенью правительство выделило на это много дополнительных денег, и сейчас случается даже так, что например, услуги компьютерной томографии, которых приходилось ждать по полгода, можно получить через несколько дней. Так что в основном все зависит от того, сколько бюджетных средств правительство сможет влить в систему здравоохранения. Как только оно это делает, очереди уменьшаются" — сказал руководитель Veselības centrs 4 Марис Ревалдс.

Бехмане считает, что деньги в медицине можно сэкономить, если привести в порядок систему электронного здравоохранения.

"Если нам удастся разработать единую систему электронного здравоохранения, где будут собраны данные по каждому пациенту из государственных и частных учреждений, мы будем видеть проведенные ранее обследования, заключения, и врачи смогут контактировать друг с другом, видя эту единую медицинскую документацию. Не будет такого количества отдельных услуг, которые люди сейчас ищут в хаотичном порядке. И только когда будут заложены такие правильные основы электронного здравоохранения и первичной медицинской помощи, разгрузятся и другие уровни, а система станет более доступной для пациента", — сказала она.

Здравоохранение объявлено одним из приоритетов бюджета следующего года, на него планируется дополнительно выделить 275 миллионов евро, что позволит уменьшить очереди на обследования и продолжать повышение зарплат персоналу.

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