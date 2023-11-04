Зимняя служба Лиепаи официально начала свою работу. Компания SIA Vizii Urban, являющаяся дочерним предприятием Clean R Grupa, уже восьмой год подряд занимается очисткой от снега и посыпкой улиц солью и песком. И кое-где типично зимние работы уже велись. В целом погодные условия пока мягкие, но техника наготове, соль и песок запасены — хотя из-за войны в Украине расходы выросли. Об этом пишет Rus.LSM.lv со ссылкой на сюжет Либы Меллер в программе "Домская площадь" на LR-4.

Как подчеркнул член правления SIA Vizii Urban Гирт Балтрумс, подготовка техники начинается заранее, еще летом, чтобы быть готовыми к холодам. В этом году для Лиепаи приобретено около двух тысяч тонн соли, компания готовит и противоскользящий материал — соль с песком.

Однако, по словам Балтрумса, с начала войны в Украине пришлось найти новых поставщиков соли, чтобы избежать торговли с агрессорами и их пособниками.

"Соль приходится закупать в других странах, таких как Египет, Марокко, Германия. Раньше покупали белорусскую соль, но уже второй год ее не используем. Разница в цене есть, даже до 40%. Если раньше покупали соль приблизительно по сорок евро за тонну, то сейчас цены колеблются — от 60-ти, даже 70 евро за тонну. Все зависит от транспорта, откуда надо привозить", — пояснил Балтрумс.

Балтрумс выразил уверенность в том, что из-за войны в Израиле поставки соли из Египта не будут нарушены. На следующей неделе должен прибыть очередной корабль с грузом. Пока в Лиепае тепло и в ближайшие дни вряд ли будет снег. Коммунальное управление Лиепаи следит за прогнозами погоды и готово к уборке улиц в случае необходимости.

Исполняющий обязанности руководителя Коммунального управления Лиепаи Мартиньш Якобсон считает, что к зиме все готово. Средства на уборку выделены из городского бюджета. В этом году зарезервировано около 500 тысяч евро, сообщил Якобсон. Однако Коммунальное управление надеется, что удастся использовать эту сумму в меньшем

В прошлые годы аналогичные суммы — 510 тысяч евро — также выделялись, и не все средства всегда использовались.

В Лиепае обычно остаток перенаправляют на летние текущие ремонты улиц. В случае суровой зимы дополнительные средства выделяются Лиепайской думой. Но таких снежных зим в городе давно не было.

Как сообщил Балтрумс, компания Vizii Urban выполняет зимние и летние работы не только в Лиепае, но и во многих других городах Латвии — Юрмале, Тукумсе, Резекне.

В этом году компания начала работу в Риге, Бауске и Сигулде. Штат предприятия пополнился примерно на 100 человек из-за этого. Всего в компании работает более 300 человек.

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