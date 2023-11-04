"Тут буквально минуты, секунды — кассир говорит: вашего куда-то повели. Я вижу, он ему в карманы лезет. И мужчина кричит — вы не имеете права это делать. Он (охранник), наверное, убедившись, что в карманах ничего нет, просто берет вот так рукой его — все, иди. И просто выталкивает с магазина", — описывает случившееся Кристине Макарска. "Это огромный шок — сейчас уже три дня я не могу взять его, дойти до магазина. Он просто боится идти в магазин. Говорит — не пойду, опять дядька подойдет… слезы наворачиваются, потому что… их очень тяжело выводить с этих ситуаций. Малейший стресс — они закрываются. Сейчас приходится давать успокоительные. Это наслаивается. Как его теперь завести в магазин? Я говорю — это не первый раз".