Временный асфальт, уложенный в Риге на улице Слокас, возможно, так и не будет замен на новый слой, признался агентству LETA член правления самоуправления SIA Rīgas satiksme Янис Голубевc.

Он отметил, что асфальт в Пардаугаве на улице Слокас, где многие месяцы идут дорожные работы, укладывался поэтапно, небольшими участками. Возможно, в местах, где асфальт будет уложен слишком высоко, его придется фрезеровать. После чего фрезерованный асфальт используют в других проектах в качестве подслоя дорожного покрытия.

Поэтому на данный момент не ясно, повлечет ли укладка временного асфальта дополнительные затраты при реализации проекта и в каком размере.

Голубевс подчеркнул, что в заявленную ранее сумму в 12 000 евро на временную укладку асфальта на улице Слокас входят и расходы на строительную площадку, чтобы место реализации проекта совместить с чемпионатом мира по бегу, который проводился на улицах Риги в начале октября. Трасса маршрута проходила, в том числе, и в зоне ремонтных работ на улице Слокас. Жители выражали обеспокоенность в соцсетях, готова ли Рига принять соревнования такого уровня.

Рижская дума пообещала организаторам чемпионата мира, что к началу соревнований асфальт на улице Слокас будет уложен. Свое обещание дума выполнила, но это оказался временный асфальт.

Мэр Риги Вилнис Кирсис попросил исполнительного директора Риги дать разъяснения о том, когда стало известно о необходимости такого временного решения и когда было принято решение о нем. Также его интересовала стоимость решения вопроса и кто заплатит за укладку временного асфальта.

Оценив ситуацию, Кирсис заявил, что управление процессом со стороны Рижской думы с целью обеспечения соответствующих условий для проведения чемпионата по бегу было неудовлетворительным.

Проект, реализуемый SIA Rīgas satiksme на улице Слокас, стоит 6,7 миллиона евро.

B 2022 году общий оборот Rīgas satiksme составил 168,703 миллиона евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, но прибыль компании снизилась на 58,9% — до 1,25 миллиона евро.

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