Сегодня планируется восстановить движение на перекрестке улиц Дзирнаву, Тургенева и Абренес, сообщили представители строительной фирмы BeReRix.

Строители сообщают, что будут отменены действующие ограничения движения у железнодорожного путепровода на ул. Дзирнаву и для движения будет открыт участок улицы с двумя полосами.

Передвижение пешеходов во время строительства нового железнодорожного путепровода будет организовано в безопасных огороженных пешеходных зонах.

При этом строители отмечают, что в зоне улицы Дзирнаву работы продолжаются и полное завершение профиля улицы Дзирнаву запланировано на следующем этапе строительства, когда будет построен северный железнодорожный путепровод.

По информации застройщика, на заключительном этапе обработки конструкций железнодорожного путепровода в зоне улицы Лачплеша с 3 ноября по ночам на улице Лачплеша движение больше ограничиваться не будет.

Ранее сообщалось, что выход на железнодорожные платформы после реализации проекта будет открыт с восточной стороны железнодорожного путепровода, за исключением выходов на платформы "Rail Baltica", которые по-прежнему будут со стороны вокзала. От улицы Дзирнаву до Рижского Центрального железнодорожного вокзала и по улице Лачплеша в будущем людей с нарушениями зрения будет вести тактильная полоса. Параллельно железной дороге будет построена велодорожка.

В свою очередь, перестройка путепровода на ул. Дзирнаву в проекте "Rail Baltica" запланирована в несколько этапов: после строительства южной части путепровода планируется начать демонтаж нынешней инфраструктуры в северной части путепровода.

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