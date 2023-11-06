Фото: Rīgas satiksme

В конце недели в Риге начнет курсировать общественный транспорт в оформлении, приуроченном к государственному празднику, сообщила представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Символикой государственного праздника Латвии будет украшено по одному автобусу, трамваю и троллейбусу, и уже к концу этой недели они появятся на улицах города.

Rīgas satiksme планирует, что транспортные средства в праздничном оформлении будут курсировать не менее года.

В день государственного праздника, 18 ноября, пассажиры смогут ездить в столичном транспорте бесплатно — регистрировать билеты, в том числе кодовые, в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme будет не нужно.

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