В конце недели в Риге начнет курсировать общественный транспорт в оформлении, приуроченном к государственному празднику, сообщила представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Символикой государственного праздника Латвии будет украшено по одному автобусу, трамваю и троллейбусу, и уже к концу этой недели они появятся на улицах города.
Rīgas satiksme планирует, что транспортные средства в праздничном оформлении будут курсировать не менее года.
В день государственного праздника, 18 ноября, пассажиры смогут ездить в столичном транспорте бесплатно — регистрировать билеты, в том числе кодовые, в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme будет не нужно.
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