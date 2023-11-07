Члены Подкомиссии по уголовному праву и наказаниям Юридической комиссии Сейма поддержали внесение поправок в Уголовный закон, которые предусматривают введение более строгих наказаний за оправдание геноцида и военных преступлений, а также за деятельность, направленную против Латвии, сообщает агентство LETA.

Планируется, что поправки в Уголовный закон дополнят статью 74.1 второй частью, определив, что за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений в составе группе лиц или будучи государственным должностным лицом, либо ответственным сотрудником предприятия или организации, либо если это совершено с использованием автоматизированной системы обработки данных, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

До сих пор за такое преступление применялось наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

Также предусмотрено, что за насилие по отношению к жителям в зоне боевых действий, а также мародерство, помимо тюремного заключения может быть назначена и конфискация имущества.

Кроме того, законопроект дополнен статьей 77.4 Уголовного закона. Она предусматривает, что за действия, направленные на помощь лицу, иностранному государству или организации подрывать или угрожать территориальной целостности или политической независимости демократического государства, либо каким-то другим образом действовать в противоречии с обязательным для Латвии международному праву, не соблюдая нормативные акты и международные соглашения, может быть установлено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и с пробационным надзором на срок до трех лет.

За публичный призыв действовать против национальной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или государственного строя непредусмотренным в Сатверсме способом или за распространение содержащего такой призыв материала в будущем нельзя будет наказывать общественными работами или штрафом. В дальнейшем нарушителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо пробационного надзора.

Также закон дополнен статьей 85.1, предусматривающей пожизненное заключение или лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой, с пробационным надзором на срок до трех лет за организацию и руководство шпионажем.

Сейму еще предстоит проголосовать за поправки во втором чтении.

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